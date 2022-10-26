Вооружённые силы РФ по-прежнему отбивают атаки украинских войск на Херсонском направлении, заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, на утро 26 октября в этом районе не наблюдается каких-либо кардинальных изменений. Он счёл попытки прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) на оборонительной линии безуспешными.
"Постоянные контратаки ВСУ немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — пояснил заместитель губернатора.
Во вторник, 25 октября, Стремоусов объявил об укреплении фронта на Херсонском направлении. Он также подчеркнул: ситуация на линии боевого соприкосновения (ЛБС) остаётся стабильной.
Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили большое количество иностранной военной техники ВСУ на подступах к Херсонской области. Военнослужащие РФ защищают свои позиции с боевым настроением, отметили в администрации региона.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.