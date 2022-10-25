Стремоусов: много иностранной техники ВСУ уничтожено на Херсонском направлении

Российским бойцам удалось уничтожить много иностранной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, заявил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, на подступах к Херсонской области ликвидированы бронемашины "всевозможного производства", в том числе немецкие и австралийские.

"Всё это уже перемолото и уничтожено", — подчеркнул представитель администрации.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ защищают свои позиции с боевым настроением. Как пояснил замгубернатора, российские военнослужащие "готовы стоять до конца", обороняя русский Херсон.

Ранее Стремоусов сообщил, что линия фронта на Херсонском направлении постоянно укрепляется. Он счёл обстановку в этом районе стабильной. Кроме того, представитель администрации отметил, что многие жители Херсона уже покинули город в целях безопасности.