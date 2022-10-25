Российским бойцам удалось уничтожить много иностранной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, заявил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, на подступах к Херсонской области ликвидированы бронемашины "всевозможного производства", в том числе немецкие и австралийские.
"Всё это уже перемолото и уничтожено", — подчеркнул представитель администрации.
Он добавил, что Вооружённые силы РФ защищают свои позиции с боевым настроением. Как пояснил замгубернатора, российские военнослужащие "готовы стоять до конца", обороняя русский Херсон.
Ранее Стремоусов сообщил, что линия фронта на Херсонском направлении постоянно укрепляется. Он счёл обстановку в этом районе стабильной. Кроме того, представитель администрации отметил, что многие жители Херсона уже покинули город в целях безопасности.
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