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Мардан: в Херсоне "ждунов с украинскими рейхсмарками" надо посадить

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Провокации на недавно присоединённых к России территориях должны пресекаться жёстко, как саботаж и предательство.

Об этом сообщил радиоведущий Сергей Мардан.

Он прокомментировал эпизод, когда на фоне эвакуации мирных граждан, на АЗС и в аптеках Херсонской области "скрытые ждуны" не желают принимать рубли. Якобы такое требование поступило к ним от начальства, говорят продавцы этих точек.

Мардан напомнил, что это уже территория России, где действуют законы РФ.

"Меня совершенно не удивило бы, если бы эта заправка до конца этого дня, которая фигурирует там, просто закрылась бы. Или хозяин этой заправки оказался бы "на подвале" до конца этого дня, если он, правда, еще на территории РФ, а не управляет ей с территории подконтрольной Украине. А если он управляет с той территории — тем более", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал журналист.

В 1943–1944 гг. на освобожденных территориях СССР никогда не использовал денежную единицу Третьего рейха, отметил эксперт. А на территории РФ не могут быть в ходу украинские деньги. Это фашистские деньги, подчеркнул обозреватель.

Мардан предложил арестовать хозяина АЗС, который живёт в Симферополе, и допросить его.

"Кто ему подсказал, что нужно гривны получать, и где он гривны конвертировать собрался? Может быть он их прямо на помощь ВСУ отправляет?" — подытожил радиоведущий.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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