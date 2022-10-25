Малькевич: Киев приговаривает к смерти российских журналистов за правду

Киевский режим целенаправленно пытается расправляться с журналистами на освобождённых землях.

Об этом сообщил заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

"Потому что укрофашисты не могут пережить того, что не всё так плохо, как они рассказывают. Развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле", — в интервью "Украина.ру" рассказал журналист.

По его словам, журналисты в освобождённых городах сталкиваются не только с угрозами в социальных сетях, но и с риском террористических актов. Также Киев не стесняется наносить целенаправленные ракетные удары по работникам СМИ, как это было на переправе в Херсоне в ночь на 21 октября.