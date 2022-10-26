Артиллеристы "Отважных" уничтожили наступающие бронегруппы ВСУ

Артиллеристы группировки "О" пресекли ночную попытку контрнаступления националистов киевского режима.

Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, предоставивший видеокадры.

Бандеровцы ночью в составе двух бронегрупп попытались в очередной раз контрнаступать на Старобельском направлении. По обнаруженным боевикам ВСУ был нанесён удар из РСЗО "Град", уничтожено немало наступающих неонацистов, подытожили в издании.

Ранее уже сообщалось, украинское командование настойчиво отправляет по 40 смертников, для взятия трассы Сватово — Кременная.