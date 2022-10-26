Артиллеристы группировки "О" пресекли ночную попытку контрнаступления националистов киевского режима.
Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, предоставивший видеокадры.
Бандеровцы ночью в составе двух бронегрупп попытались в очередной раз контрнаступать на Старобельском направлении. По обнаруженным боевикам ВСУ был нанесён удар из РСЗО "Град", уничтожено немало наступающих неонацистов, подытожили в издании.
Ранее уже сообщалось, украинское командование настойчиво отправляет по 40 смертников, для взятия трассы Сватово — Кременная.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.