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ВСУ упрямо отправляет по 40 смертников, чтобы "взять" трассу Сватово — Кременная

Силовые структуры

На Сватовско-Кременном направлении Киев регулярно отправляет диверсантов с приказом взять контроль над автотрассой между Сватово и Кременной.

За последние сутки уничтожено шесть формирований по 40 смертников вместе с бронетехникой.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Также сообщается, что накануне было уничтожено свыше 120 украинских националистов, три танка, две БМП, один БТР, три пикапа и один грузовик.

Напомним, вечером во вторник украинские системы ПВО сбили "русскую ракету" и обломками убили двух человек.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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