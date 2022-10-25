ВСУ упрямо отправляет по 40 смертников, чтобы "взять" трассу Сватово — Кременная

На Сватовско-Кременном направлении Киев регулярно отправляет диверсантов с приказом взять контроль над автотрассой между Сватово и Кременной.

За последние сутки уничтожено шесть формирований по 40 смертников вместе с бронетехникой.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Также сообщается, что накануне было уничтожено свыше 120 украинских националистов, три танка, две БМП, один БТР, три пикапа и один грузовик.

Напомним, вечером во вторник украинские системы ПВО сбили "русскую ракету" и обломками убили двух человек.