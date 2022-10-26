НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек, одну САУ и два танка

В Народной милиции ДНР проинформировали, что украинские боевики за прошедшие сутки потеряли порядка 60 человек личного состава.

Кроме того, совместными силами военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены:

155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3;

два танка Т-80БВ и Т-64БВ;

девять единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее официальные представители Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе наступления за последние 24 часа ликвидировали около 50 украинских солдат.