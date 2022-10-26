В Народной милиции ДНР проинформировали, что украинские боевики за прошедшие сутки потеряли порядка 60 человек личного состава.
Кроме того, совместными силами военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены:
Ранее официальные представители Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе наступления за последние 24 часа ликвидировали около 50 украинских солдат.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.