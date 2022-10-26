Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и шесть БТР

Официальные представители Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе наступления за последние 24 часа ликвидировали около 50 украинских солдат.

"Уничтожены шесть бронетранспортёров, три дрона, 11 единиц автомобильной техники", — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о неудачных попытках ВСУ атаковать позиции российских солдат в этом регионе. По словам чиновника, ситуацию на фронте можно назвать стабильной.