Официальные представители Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе наступления за последние 24 часа ликвидировали около 50 украинских солдат.
"Уничтожены шесть бронетранспортёров, три дрона, 11 единиц автомобильной техники", — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о неудачных попытках ВСУ атаковать позиции российских солдат в этом регионе. По словам чиновника, ситуацию на фронте можно назвать стабильной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.