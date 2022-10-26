Министр обороны Украины Резников: операция ВСУ на юге замедлилась

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала Японии NHK, что на юге замедлилась операция войск ВСУ.

Кроме того, чиновник уверен, что украинские формирования уже к началу зимы продвинутся вперёд. Также Резников заявил, что у Киева имеется план по захвату Херсона.