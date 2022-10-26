Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала Японии NHK, что на юге замедлилась операция войск ВСУ.
Кроме того, чиновник уверен, что украинские формирования уже к началу зимы продвинутся вперёд. Также Резников заявил, что у Киева имеется план по захвату Херсона.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.