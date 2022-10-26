Подоляк: мы воюем за лозунги на американских флагах

Вашингтону очень принципиально, чтобы киевский режим победил РФ, ведь Россия не должна существовать в нынешнем виде.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это фундаментальная ценность для США. А они всегда рядом с победителями. Украина сегодня — образцовая страна, которая защищает то, что написано на флагах Соединённых Штатов", — заявил украинский политик.

Он отметил, что целью Киева является "развал РФ", поскольку в таком виде Россия не может дальше существовать.

Чиновник подчеркнул, что на Украине сегодня собрана "определённая коалиция продемократических стран". Сейчас якобы эта коалиция сражается за победу демократической системы над авторитарной.

"Если победит авторитарная, тогда гегемония демократии падёт", — в эфире телеканала 1+1 подытожил Подоляк.