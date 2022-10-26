Диетолог Соломатина: грецкий орех — источник витаминов для пожилых людей

Ядра грецкого ореха поистине незаменимы для пожилых людей, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Плоды богаты полезными для нервной системы витаминами группы B, а также калием и магнием, улучшающими работу сердечной мышцы. С помощью грецкого ореха можно справиться даже с повышенным давлением, пояснила диетолог.

С возрастом, отметила медик, человеку всё труднее получать белок из животных продуктов, так как много ресурсов организма тратится на переваривание мяса.

"Но белок-то все равно нужен, а орехи усваиваются неплохо, если их замочить", — добавила она в интервью изданию Москва 24.

По словам Соломатиной, 3-5 грецких орехов ежедневно позволят снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта.