Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении более 160 человек

Официальные представители Минобороны РФ сообщили о неудачной попытке батальонной тактической группы ВСУ и роты иностранных наёмников наступать на Купянском направлении.

"Противник совершил пять последовательных атак позиций Вооружённых сил Российской Федерации на узком фронте в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — подчеркнули в военном ведомстве.

По его данным, армия РФ ликвидировала свыше 160 украинских солдат и наёмников, пять танков, девять боевых бронеавтомобилей.

Ранее в МО заявили, что ВС России отразили попытки наступления противника в Херсонской области.