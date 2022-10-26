Официальные представители Минобороны РФ сообщили о неудачной попытке батальонной тактической группы ВСУ и роты иностранных наёмников наступать на Купянском направлении.
"Противник совершил пять последовательных атак позиций Вооружённых сил Российской Федерации на узком фронте в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — подчеркнули в военном ведомстве.
По его данным, армия РФ ликвидировала свыше 160 украинских солдат и наёмников, пять танков, девять боевых бронеавтомобилей.
Ранее в МО заявили, что ВС России отразили попытки наступления противника в Херсонской области.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.