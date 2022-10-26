Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине
Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза во второй половине дня
Коц: Киев бросает силы на Запорожское направление, желая вернуть Азовское море
Неонацистка из ВСУ высоко оценила навыки российских мобилизованных
Подоляка: Путин может закончить СВО к весне, игра вдолгую не входит в его планы
Путин не поздравил нового премьера Великобритании Сунака
МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Министр обороны Украины Резников объяснил провал кампании ВСУ дождями
В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины

Стремоусов: нацисты Украины используют местных жителей для ударов по населению

Силовые структуры

Украинские националисты используют местных жителей для корректировок ударов по мирному населению. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он сослался на видеоролик с последствиями обстрела Херсона ракетами "HIMARS". На кадрах опрашиваемые лица признались в содеянном. Стремоусов отметил, что украинская схема "оболванивает" молодёжь, поскольку националисты даже не понимают, зачем так поступают.

"В любом случае мы всех найдём, все будут осуждены по законам военного времени и наказаны по законам Российской Федерации", — заключил чиновник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Сергей Лебедев Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать Сергей Лебедев Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины
Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении более 160 человек
Мирошник: новые резервы РФ помогут нанести тотальный удар по киевскому режиму
Росгвардия задержала корректировщика ВС Украины в Херсонской области
Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос через Иран
Военные Белоруссии ВСУ: на вызовы и провокации ответим без промедления
Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области и ЛНР
"Совет двадцати семи" с Ватиканом готовят для России ядерную провокацию
IDNES: запасы оружия в Европе истощились — на Украину больше нечего поставлять
Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение русской песни во Львове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников