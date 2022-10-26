Стремоусов: нацисты Украины используют местных жителей для ударов по населению

Украинские националисты используют местных жителей для корректировок ударов по мирному населению. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он сослался на видеоролик с последствиями обстрела Херсона ракетами "HIMARS". На кадрах опрашиваемые лица признались в содеянном. Стремоусов отметил, что украинская схема "оболванивает" молодёжь, поскольку националисты даже не понимают, зачем так поступают.

"В любом случае мы всех найдём, все будут осуждены по законам военного времени и наказаны по законам Российской Федерации", — заключил чиновник.