Украинские националисты используют местных жителей для корректировок ударов по мирному населению. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он сослался на видеоролик с последствиями обстрела Херсона ракетами "HIMARS". На кадрах опрашиваемые лица признались в содеянном. Стремоусов отметил, что украинская схема "оболванивает" молодёжь, поскольку националисты даже не понимают, зачем так поступают.
"В любом случае мы всех найдём, все будут осуждены по законам военного времени и наказаны по законам Российской Федерации", — заключил чиновник.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.