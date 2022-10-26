Неонацистка из ВСУ высоко оценила навыки российских мобилизованных

Националистка ВСУ высоко оценила военные навыки российских мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Военнослужащая украинской армии раскритиковала своих "побратимов", что те недооценили резервистов из РФ после частичной мобилизации.

"Считаете, что наши гибнут от рук неумелых мобилизованных? То есть наши настолько дегенераты, что на некоторых направлениях почти ротами ложатся от рук их неопытных мобилизованных? Вы реально конченые", — цитирует пост националистки ведущий Первого канала.

Осташко отметил, что в сообщении много нецензурных выражений, поэтому представлен более приличный отрывок.