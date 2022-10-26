Сегодня сообщалось о взрывах в Херсоне. Поступила уточняющая информация — прилётов по городу не было, но известно о двух происшествиях, которые вызвали панику в Сети.
Днепропетровское РОВД было подвержено нападению группы диверсантов с целью захвата оружия. Был сделан выстрел из гранатомёта, стрелявших ищут.
Также сообщается о контролируемом подрыве украинских боеприпасов за городом.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.