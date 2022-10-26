В Херсоне звучат взрывы: удара по городу не было

Сегодня сообщалось о взрывах в Херсоне. Поступила уточняющая информация — прилётов по городу не было, но известно о двух происшествиях, которые вызвали панику в Сети.

Днепропетровское РОВД было подвержено нападению группы диверсантов с целью захвата оружия. Был сделан выстрел из гранатомёта, стрелявших ищут.

Также сообщается о контролируемом подрыве украинских боеприпасов за городом.