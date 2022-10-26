Администрация президента Джо Байдена находится в предвкушении промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Вашингтону необходимо похвастаться "победами" Киева, которые были достигнуты с помощью американского вооружения, чтобы получить дополнительные голоса для Демократической партии. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.ru.
"Но я хочу сказать, что Украина выдыхается, и это чувствуется по всем критериям", — отметил Кнутов.
На Херсонском направлении ситуация непростая, но находится под контролем России, подчеркнул эксперт. ВС РФ не просто отстаивают свои территории, а переходят к активной обороне, осуществляя контратаку на противника. Регион будет удержан российской армией, убеждён эксперт.
"Сейчас мы переходим в контрнаступление и наносим достаточно болезненные удары", — объяснил собеседник Pravda.Ru.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.