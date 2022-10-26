Кнутов заявил, что ВС РФ переходят в контрнаступление на Херсонском направлении

Администрация президента Джо Байдена находится в предвкушении промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Вашингтону необходимо похвастаться "победами" Киева, которые были достигнуты с помощью американского вооружения, чтобы получить дополнительные голоса для Демократической партии. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.ru.

"Но я хочу сказать, что Украина выдыхается, и это чувствуется по всем критериям", — отметил Кнутов.

На Херсонском направлении ситуация непростая, но находится под контролем России, подчеркнул эксперт. ВС РФ не просто отстаивают свои территории, а переходят к активной обороне, осуществляя контратаку на противника. Регион будет удержан российской армией, убеждён эксперт.

"Сейчас мы переходим в контрнаступление и наносим достаточно болезненные удары", — объяснил собеседник Pravda.Ru.