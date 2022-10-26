Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Херсонском направлении украинские боевики из-за снижения интенсивности на фронте ведут активную оборону.
"Там идут бои. Генштаб позиционирует это как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некоторые наступательные действия", — сказала она в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.