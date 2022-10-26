В МО Украины: на Херсонском направлении идёт активная оборона

Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Херсонском направлении украинские боевики из-за снижения интенсивности на фронте ведут активную оборону.

"Там идут бои. Генштаб позиционирует это как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некоторые наступательные действия", — сказала она в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".