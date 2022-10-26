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Силовые структуры

ВС РФ наносят удары по противнику с использованием истребителя Су-35С. Поражение происходит даже с малой высоты, проходя по головам вражеских солдат.

Су-35

После достижения цели машина уходит за горизонт, при этом вдогонку Су-35 оператор ПЗРК выпускает ракету, пишет "Военное обозрение".

Высокоманёвренный самолёт сбрасывает бомбу ФАБ-250 у кромки земли. Если истребитель снаряжён высокоточным оружием, он способен без потери экипажа и дорогостоящей техники подавлять цели даже за несколько десятков километров, не заходя за линию зенитного взаимодействия.

В Сети опубликовано видео, демонстрирующее работу самолёта.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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