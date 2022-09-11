ВПК России продолжает модернизировать вооружение страны. Не исключение и техника боевой авиации РФ.
Телеканал "Звезда" сообщает, что новейшие истребители Су-35С поступили в центр ВКС России в Астрахани.
Лётчики совершили перелёт на этих истребителях из дальневосточного Комсомольска-на-Амуре, где их и создавали. Теперь самолёты будут находиться под командованием Центра боевого применения истребительной авиации.
Самолёт Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++. Выдающиеся технические характеристики истребителя вплотную приближают его к машинам пятого поколения.
Данный самолёт является глубокой модернизацией истебителя Су-27. "Рестайлинг" коснулся бортового оборудования, а также планера.
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Ракеты нового поколения класса "воздух-воздух", которые есть у Китая и России, могут представлять серьёзную угрозу для важнейших самолётов, обеспечивающих действия ВВС США в воздухе.