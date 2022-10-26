Российские войска наступают в Донбассе, артиллерийские бои проходят по всей линии фронта. Это было главным в свежей сводке Генерального штаба Украины вечером 26 октября.
Армия РФ наступает в районах населённых пунктов Артёмовск, Иванград, Андреевка, Соледар, Бахмутское, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Каменка, отмечает украинское командование.
Русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории. ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии фронта и проводят воздушную разведку.
Российские войска нанесли один ракетный удар, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ ВСУ.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.