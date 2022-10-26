Генштаб ВСУ: русские наступают в ДНР, артиллерийские бои по всей линии фронта

Российские войска наступают в Донбассе, артиллерийские бои проходят по всей линии фронта. Это было главным в свежей сводке Генерального штаба Украины вечером 26 октября.

Армия РФ наступает в районах населённых пунктов Артёмовск, Иванград, Андреевка, Соледар, Бахмутское, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Каменка, отмечает украинское командование.

Русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории. ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии фронта и проводят воздушную разведку.

Российские войска нанесли один ракетный удар, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ ВСУ.