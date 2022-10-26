Spiegel: ФРГ просит Швейцарию отказаться от нейтралитета и дать ВСУ боеприпасы

Немецкие журналисты заявили, что руководитель Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала швейцарскую коллегу Виолу Амгерд начать реэкспортировать 35-миллиметровые снаряды к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard.

Как напомнили в Spiegel, Берн запрещает подобные поставки из-за правила не передавать технику в зоны вооружённого конфликта. Таким образом чиновники стремятся сохранять нейтральную позицию, подчеркнули в СМИ.

По данным издания, глава немецкого военного ведомства в свою очередь сказала Амгерд, что киевским властям необходимы ЗСУ для защиты инфраструктуры и морских портов.

Ранее Швейцария отказалась отправлять на Украину товары военного назначения.