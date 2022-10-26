Немецкие журналисты заявили, что руководитель Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала швейцарскую коллегу Виолу Амгерд начать реэкспортировать 35-миллиметровые снаряды к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard.
Как напомнили в Spiegel, Берн запрещает подобные поставки из-за правила не передавать технику в зоны вооружённого конфликта. Таким образом чиновники стремятся сохранять нейтральную позицию, подчеркнули в СМИ.
По данным издания, глава немецкого военного ведомства в свою очередь сказала Амгерд, что киевским властям необходимы ЗСУ для защиты инфраструктуры и морских портов.
Ранее Швейцария отказалась отправлять на Украину товары военного назначения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.