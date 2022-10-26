Арестович: Боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте

Боевая обстановка неприятно меняется для украинской армии на Херсонском фронте.

Туда армия РФ перебросила около шести БТГр, заявил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что на Херсонском направлении уже не менее тридцати российских батальонных тактических групп, готовящих контрнаступление.

А украинским ВС не хватает вооружения и техники, чтобы решить проблему усиления русской армии на этом направлении.

Арестович убеждён, что российский Генштаб якобы снял часть войск с Запорожского фронта и перебросил на Херсонское направление.