У России не осталось артиллерийских снарядов, чтобы защитить Херсон.
Об этом в очередной беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"У нас в марте ракеты "закончились", сейчас "закончились" снаряды, заводы "остановились", все россияне "переехали" на Украину, металл "закончился", газ и нефть тоже "закончились", — цитирует советника Зеленского телеведущий и журналист Руслан Осташко.
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