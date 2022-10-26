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Арестович: "У России не осталось артиллерийских снарядов, чтобы защитить Херсон"

Силовые структуры

У России не осталось артиллерийских снарядов, чтобы защитить Херсон.

Об этом в очередной беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"У нас в марте ракеты "закончились", сейчас "закончились" снаряды, заводы "остановились", все россияне "переехали" на Украину, металл "закончился", газ и нефть тоже "закончились", — цитирует советника Зеленского телеведущий и журналист Руслан Осташко.

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"У РФ не осталось артиллерийских снарядов для защиты Херсона" – Арестович
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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