Освобожденный из плена боец ЛНР: ВСУ добили двух раненых сослуживцев

При взятии в плен группы военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики, которая попала в окружение и лишилась возможностей к сопротивлению, военные вооружённых сил Украины (ВСУ) убили двух раненых бойцов. Об этом рассказал РИА Новости освобождённый из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.

По его словам, подразделение вело круговую оборону, однако это не помогло: закончился боекомплект. Тогда он решил притвориться мёртвым, но украинские военные хитрость разгадали, заметив, что глаза жмурятся от дождя.

Всего в плен попали шесть человек, при этом двоих раненых солдаты ВСУ добили, перед тем как увезти с поля боя, рассказал собеседник издания. Один из сослуживцев был убит на его глазах выстрелом в голову.