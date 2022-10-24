В мирной жизни повару-кондитеру из Донецка, 29-летней Маше, пришлось сменить профессию после начала военного конфликта на Украине. Девушка стала снайпером. Об этом пишет "Российская газета".
В интервью Маша рассказала, как ей однажды удалось выиграть дуэль у снайпера противника, тоже девушкой, которая вела на неё охоту.
По словам собеседницы издания, она вовремя заметила снайпера вооружённых сил Украины (ВСУ) благодаря блику от оптического прицела и сделала выстрел первой. Целилась девушка в плечо, так как решила не убивать её.
Снайпер ВСУ была взята в плен, перед донецкими военными она предстала ярой поклонницей киевского режима.
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