Бывший пленный Шалыгин: после удара по Киеву в тюрьме пропало электричество

В тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом пропало электричество после массированного ракетного удара по Украине, а надзиратели вынуждены были укрываться в подвале. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военный из Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин в беседе с РИА Новости.

По его словам, слышно было вой сирены, затем последовали несколько ударов. Когда поразили ТЭЦ первый раз, в камере мигнул свет и потух на время, а воды не было весь день.

Собеседник издания добавил, что сирена после 10 октября работала почти каждое утро, охранники перестали ездить домой и сидели в подвале, чтобы не попасть под обстрелы.

Напомним, массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить через два дня после теракта на Крымском мосту.