Стремоусов: Херсон — город РФ, он никогда не будет принадлежать националистам

Херсон всегда будет российским городом, он никогда не перейдёт под контроль украинских националистов. Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что после освобождения Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей российская армия сможет отодвинуть фронтовую линию. Как пояснил представитель администрации, это позволит восстановить мирную жизнь на территории Херсона.

"Херсон — это город РФ. И так будет всегда", — подчеркнул Стремоусов.

Ранее заместитель губернатора заявил, что практически все жители покинули правобережную часть региона. По его словам, переезд стал вынужденной мерой безопасности, ведь граждане не должны страдать от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Он также добавил, что мирное население обязательно вернётся домой, когда линия фронта будет отодвинута.