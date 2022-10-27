Сейчас правобережная часть Херсонской области опустела, но жители вернутся в свои дома после того, как удастся отодвинуть линию фронта, заявил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
"Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Он уточнил, что эвакуация временная и исключительно добровольная.
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