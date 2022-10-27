Руденко: в конфликте между наёмниками и боевиками ВСУ погибли 23 человека

Вчерашний конфликт между наёмниками из Польши и украинскими националистами, которые пытались заставить поляков идти в атаку на Лиманском направлении, получил продолжение. Об этом рассказал военный журналист Андрей Руденко.

По его словам, ближе к ночи, нацисты пришли, чтобы отомстить за нескольких своих расстрелянных сослуживцев, они хотели вырезать поляков. Однако это у них не получилось, они встретили достойный отпор.

Репортёр заявил, со ссылкой на данные противника, что погибли 23 человека. Сколько из них боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), а сколько наёмников, неизвестно. Также есть раненые.

Для успокоения бунта командованию ВСУ пришлось поднимать спецназ и высылать вертолёт, заметил военкор.

По его мнению, это ещё не конец противостояния, и взаимное уничтожение нацисты и поляки продолжат.