Вчерашний конфликт между наёмниками из Польши и украинскими националистами, которые пытались заставить поляков идти в атаку на Лиманском направлении, получил продолжение. Об этом рассказал военный журналист Андрей Руденко.
По его словам, ближе к ночи, нацисты пришли, чтобы отомстить за нескольких своих расстрелянных сослуживцев, они хотели вырезать поляков. Однако это у них не получилось, они встретили достойный отпор.
Репортёр заявил, со ссылкой на данные противника, что погибли 23 человека. Сколько из них боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), а сколько наёмников, неизвестно. Также есть раненые.
Для успокоения бунта командованию ВСУ пришлось поднимать спецназ и высылать вертолёт, заметил военкор.
По его мнению, это ещё не конец противостояния, и взаимное уничтожение нацисты и поляки продолжат.
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