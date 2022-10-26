Руденко: на Лиманском направлении наёмники уничтожили боевиков нацбатов

Военный журналист Андрей Руденко сообщил, что на Лиманском направлении произошёл неординарный случай.

По словам военкора, польские наёмники после нескольких неудачных попыток атаковать российские войска, отказались продолжать наступление. Дальше куда интереснее.

"К ним на разбор приехали представители нацбатов, разговора не получилось, и поляки утилизировали любителей Бандеры. Сейчас там намечается бойня между иностранцами и нацистами", — пишет Руденко.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа на Красно-Лиманском направлении ликвидировали свыше 120 украинских военных.