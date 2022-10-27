Бойцы спецназа группировки "О" российской армии точным выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили пикап с польскими наёмниками. Видео появилось в Telegram-канале издания "Русская весна".
Отмечается, что бойцы "Отважных" обнаружили с помощью беспилотника автомобиль, который вёз польских наёмников на Старобельском направлении. Боевики были уничтожены одним попаданием из ПТУР.
Ранее военкор Андрей Руденко рассказал о конфликте между боевиками нацбатов вооружённых сил Украины и наёмниками из Польши под Красным Лиманом, в результате которого погибли более 20 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.