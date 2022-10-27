Спецназ "Отважных" одним выстрелом уничтожил пикап с наёмниками из Польши

Бойцы спецназа группировки "О" российской армии точным выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили пикап с польскими наёмниками. Видео появилось в Telegram-канале издания "Русская весна".

Отмечается, что бойцы "Отважных" обнаружили с помощью беспилотника автомобиль, который вёз польских наёмников на Старобельском направлении. Боевики были уничтожены одним попаданием из ПТУР.

Ранее военкор Андрей Руденко рассказал о конфликте между боевиками нацбатов вооружённых сил Украины и наёмниками из Польши под Красным Лиманом, в результате которого погибли более 20 человек.