Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную сторону для армии киевского режима. Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что ВСУ начали "буксовать" в регионе, несмотря на численное превосходство.
"Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего", — сказал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Российская сторона проанализировала все ранее допущенные ошибки и возвела полноценную эшелонированную оборону, подчеркнул Онуфриенко. Теперь тактика украинской армии, которая заключалась в прорыве небольшими группами, уже не сработает, заявил аналитик.
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