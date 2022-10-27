Онуфриенко заявил, что ВСУ теряют своё превосходство в Херсонской области

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную сторону для армии киевского режима. Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что ВСУ начали "буксовать" в регионе, несмотря на численное превосходство.

"Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего", — сказал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Российская сторона проанализировала все ранее допущенные ошибки и возвела полноценную эшелонированную оборону, подчеркнул Онуфриенко. Теперь тактика украинской армии, которая заключалась в прорыве небольшими группами, уже не сработает, заявил аналитик.