Российские парламентарии присвоили статус военных, которые служат по контракту, участникам добровольческих формирований. По информации на официальном сайте Госдумы, механизм их обеспечения определят в Минобороны РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.