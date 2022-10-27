Поскольку проигрыш ВСУ в военной кампании не за горами, кураторы Украины решили пуститься во все тяжкие — пытаются максимально скомпрометировать Россию.
Они полагают, что это даст Западу политические дивиденды, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее сообщалось, что Киев на "Южмаше" уже завершил подготовку провокации с "грязной бомбой": подготовлен муляж ракеты "Искандер", который планируют начинить радиоактивным материалом, а потом якобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС.
Кремль уже сделал много шагов по преданию огласке данной провокации, отметил аналитик.
"Сейчас надо понимать, что поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то её кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане. Развал России изнутри и дискредитация её в глазах мирового сообщества — вот истинная цель того, что происходит на Украине и вокруг Украины", — подчеркнул обозреватель.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.