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Леонков: Киев понимает, что проиграл РФ, поэтому готов взорвать грязную бомбу

Силовые структуры

Поскольку проигрыш ВСУ в военной кампании не за горами, кураторы Украины решили пуститься во все тяжкие — пытаются максимально скомпрометировать Россию.

Леонков: Киев понимает, что проиграл РФ, поэтому готов взорвать грязную бомбу

Они полагают, что это даст Западу политические дивиденды, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что Киев на "Южмаше" уже завершил подготовку провокации с "грязной бомбой": подготовлен муляж ракеты "Искандер", который планируют начинить радиоактивным материалом, а потом якобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС.

Кремль уже сделал много шагов по преданию огласке данной провокации, отметил аналитик.

"Сейчас надо понимать, что поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то её кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане. Развал России изнутри и дискредитация её в глазах мирового сообщества — вот истинная цель того, что происходит на Украине и вокруг Украины", — подчеркнул обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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