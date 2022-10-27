Леонков: Киев понимает, что проиграл РФ, поэтому готов взорвать грязную бомбу

Поскольку проигрыш ВСУ в военной кампании не за горами, кураторы Украины решили пуститься во все тяжкие — пытаются максимально скомпрометировать Россию.

Они полагают, что это даст Западу политические дивиденды, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что Киев на "Южмаше" уже завершил подготовку провокации с "грязной бомбой": подготовлен муляж ракеты "Искандер", который планируют начинить радиоактивным материалом, а потом якобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС.

Кремль уже сделал много шагов по преданию огласке данной провокации, отметил аналитик.

"Сейчас надо понимать, что поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то её кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане. Развал России изнутри и дискредитация её в глазах мирового сообщества — вот истинная цель того, что происходит на Украине и вокруг Украины", — подчеркнул обозреватель.