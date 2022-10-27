Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что электромагнитные ружья могут бороться с беспилотниками ВСУ, которые периодически атакуют территорию Крыма.
В интервью "МК" Кнутов высоко оценил систему противовоздушной обороны Крыма, которая состоит из зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400, "Панцирь", "Тор", а также средств ПВО, установленных на кораблях Черноморского флота. Кроме того, небо над полуостровом охраняют системы радиоэлектронной борьбы.
Эксперт допустил, что в Крыму могут действовать диверсионные группы противника, которые запускают небольшие беспилотники. С подобными диверсиями можно бороться с помощью электромагнитных ружей, которые выпускают импульс, выжигающий микросхемы или подавляющий каналы управления БПЛА, отметил Кнутов.
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