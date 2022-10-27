Сивков заявил, что РФ ответит на удар беспилотника по Севастопольской ТЭС

Ночью Балаклавская тепловая электростанция (ТЭС) в Севастополе подверглась атаке со стороны украинской армии. Боевики ВСУ применили в отношении объекта ударный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что Киев использовал БПЛА маленькой мощности, чтобы российские системы противовоздушной обороны не смогли его перехватить. По мнению аналитика, Россия усилит меры по противодействию данным видам вооружения. Сивков не исключает, что могут быть установлены дополнительные зенитные пушки.

"Опыт у нас есть. С беспилотниками, которые использовались для атак на Хмеймим, мы справлялись успешно", — заявил он в беседе с "МК".

Эксперт полагает, что после атаки ВСУ на Севастопольскую ТЭС удары по энергосистеме Украины будут наноситься более интенсивно.