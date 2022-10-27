Зеленский: "отступление" россиян из Херсона — информационная операция

Президент Украины Владимир Зеленский не поверил в "отступление" россиян из Херсона. В интервью итальянскому изданию назвал это информационной операцией, которая имеет цель заманить вооружённые силы Украины в ловушку.

"Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака на нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", — заявил Зеленский.

По его мнению, наиболее подготовленные российские солдаты остаются на своих местах. В то, что они уехали, украинский лидер верить отказался.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ нечем наступать на Херсон.