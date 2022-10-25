Украинский военный эксперт Жданов: ВСУ нечем наступать на Херсон

Контрнаступление на Херсон, о котором давно говорили в Киеве, не так легко организовать. И одна из причин — то, что у вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества техники для этого.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Не стоит забывать, что украинская армия несёт очень большие потери в боевых действиях. И если людской резерв есть, то с техникой проблемы огромные, заметил он.

Что бы там ни говорили, но эшелонов с техникой, которые начали бы вдруг давать Киеву западные партнёры после совещаний на базе "Рамштайн", не видно, хотя обещаний очень много, пояснил офицер запаса.

"Поэтому говорить, почему не пошли в контрнаступление… А чем? Нечем. Наши войска и так проявляют чудеса героизма в плане того, что мы меньшим числом ещё и идём в наступление", — заключил аналитик.