Войска Украины не смогут пройти линию обороны ЛНР, оставшись незамеченными. Об этом сообщил РИА Новости разведчик группировки "Отважные", который участвует в боях на Красно-Лиманском направлении.
Военный отметил, что, несмотря на попытки контратаки наших позиций и поиска слабых мест обороны, армия РФ сразу вскрывает замысел противника и принимает меры по его уничтожению.
Линия обороны наших войск имеет большую протяжённость. Российские бойцы своевременно выявляют боевиков и усиливают участки фронта, не давая врагу пройти незамеченным, сообщил военнослужащий группировки "О".
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