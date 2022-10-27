Разведка спецназа "О" ВС РФ пресекает попытки войск ВСУ зайти в ЛНР

Войска Украины не смогут пройти линию обороны ЛНР, оставшись незамеченными. Об этом сообщил РИА Новости разведчик группировки "Отважные", который участвует в боях на Красно-Лиманском направлении.

Военный отметил, что, несмотря на попытки контратаки наших позиций и поиска слабых мест обороны, армия РФ сразу вскрывает замысел противника и принимает меры по его уничтожению.

Линия обороны наших войск имеет большую протяжённость. Российские бойцы своевременно выявляют боевиков и усиливают участки фронта, не давая врагу пройти незамеченным, сообщил военнослужащий группировки "О".