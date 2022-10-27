Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают специальную военную операцию на Украине.
Мобилизованные военные присоединились к группировке "Отважные" и уже атакуют нацистов на Лиманском направлении. Подкрепление прошло интенсивную подготовку на полигонах Донбасса и уже активно участвует в боевых действиях.
Российское подразделение войск методично отрабатывает по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники Вооружённых сил Украины. Бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.
В арсенале бойцов имеются гаубицы Д-30 122-мм, которые позволяют вести непрерывный огонь по позициям украинских боевиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.