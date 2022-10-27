Мобилизованные группировки "О" ВС РФ бьют нацистов ВСУ на Лиманском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают специальную военную операцию на Украине.

Мобилизованные военные присоединились к группировке "Отважные" и уже атакуют нацистов на Лиманском направлении. Подкрепление прошло интенсивную подготовку на полигонах Донбасса и уже активно участвует в боевых действиях.

Российское подразделение войск методично отрабатывает по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники Вооружённых сил Украины. Бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.

В арсенале бойцов имеются гаубицы Д-30 122-мм, которые позволяют вести непрерывный огонь по позициям украинских боевиков.