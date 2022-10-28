Эвакуировать мирных жителей с левобережной части Херсонской области пока нет необходимости, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь всё работает и функционирует", — пояснила замглавы РИА Новости.
Она подчеркнула, что на левом берегу не так много мест, где бы можно было разместить жителей правобережья, поэтому людей эвакуируют в другие регионы России.
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