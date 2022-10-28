Губарева: вывозить людей с левого берега Херсонской области нет необходимости

Эвакуировать мирных жителей с левобережной части Херсонской области пока нет необходимости, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

"На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь всё работает и функционирует", — пояснила замглавы РИА Новости.

Она подчеркнула, что на левом берегу не так много мест, где бы можно было разместить жителей правобережья, поэтому людей эвакуируют в другие регионы России.