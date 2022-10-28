Евсеев: Россия вовремя обнародовала информацию о "грязной бомбе"

Москва своевременно обнародовала всю информацию и доводы о готовящейся Киевом "грязной бомбе", заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По словам эксперта, украинские власти ищут любую возможность очернить Россию до выборов в Конгресс США, чтобы поднять рейтинг западных кураторов.

"Возможны были разные варианты: и подрыв каскада Каховской ГЭС, и использование грязной ядерной бомбы, — пояснил Евсеев "Украине.ру". — В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить её до Запада. Они могут всё отрицать. Но в этом случае применить её будет сложнее".