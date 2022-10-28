Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" будет быстро уничтожена российской армией в случае отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Он отметил, что США разместили это подразделение на румынской территории. По его словам, Вашингтон может отправить "Кричащих орлов" для участия в боевых действиях, если украинские военные столкнутся с серьёзными неудачами.

"Дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжёлым вооружением пехоты РФ", — подчеркнул Робертс в материале, опубликованном на его личном сайте.

Бывший сотрудник Белого дома призвал американское руководство не допустить эскалации украинского конфликта.