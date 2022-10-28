Американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" будет быстро уничтожена российской армией в случае отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он отметил, что США разместили это подразделение на румынской территории. По его словам, Вашингтон может отправить "Кричащих орлов" для участия в боевых действиях, если украинские военные столкнутся с серьёзными неудачами.
"Дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжёлым вооружением пехоты РФ", — подчеркнул Робертс в материале, опубликованном на его личном сайте.
Бывший сотрудник Белого дома призвал американское руководство не допустить эскалации украинского конфликта.
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