Российские войска продвигаются к западу от дороги, соединяющей Сватово и Кременную. Ранее силы противника были остановлены при попытке пересечь рубеж данных населённых пунктов.
ВС РФ освободили Макеевку и выбили ВСУ из Новосадового и Невского. В Торском, от которого открывается дорога в Красный Лиман, идут боевые действия.
Армия России активно бьёт противника в Белогоровке. Вчера командование ВСУ сообщило, что ситуация в этом населённом пункте остаётся сложной.
Украинская армия использует тактику малых групп, но она нерезультативна. Одна из причин — изменение погодных условий, когда грунтовые дороги размокают. Также сказывается усиление войск России для оттеснения противника.
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