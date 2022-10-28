ВС РФ освободили посёлки от ВСУ и пересекли границу ЛНР и ДНР

Российские войска продвигаются к западу от дороги, соединяющей Сватово и Кременную. Ранее силы противника были остановлены при попытке пересечь рубеж данных населённых пунктов.

ВС РФ освободили Макеевку и выбили ВСУ из Новосадового и Невского. В Торском, от которого открывается дорога в Красный Лиман, идут боевые действия.

Армия России активно бьёт противника в Белогоровке. Вчера командование ВСУ сообщило, что ситуация в этом населённом пункте остаётся сложной.

Украинская армия использует тактику малых групп, но она нерезультативна. Одна из причин — изменение погодных условий, когда грунтовые дороги размокают. Также сказывается усиление войск России для оттеснения противника.