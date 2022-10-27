В районе Белогоровки ВСУ ЛНР начали наращивать артиллерию и огневое воздействие. Ранее противник для прорыва в направлении Лисичанско-Северодонецкой агломерации перебросил подразделения, в том числе ДРГ, которые планировали вылазку в сторону Лисичанска.
Командование Украины сообщает, что ситуация под Белогоровкой осложнилась, пишет "Военное обозрение". Также войска противника отводят остатки 15-го батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады из района Дудчан Херсонской области к Апостолово Днепропетровской области из-за больших потерь личного состава.
На данный момент ВСУ планируют доукомплектовать батальон мобилизованными и вернуться на фронт. Поэтому по линии Дудчаны — Новая Каменка — Давыдов Брод у врага может возникнуть брешь. ВС РФ могут использовать эту ситуацию и наносить беспокоящие удары до тыловой Большой (Великой) Костромки для препятствования перегруппировке ВСУ.
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