ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Уничтожение противника осуществляется с помощью вертолётов и истребителей Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Воздушные судна работают на малых высотах, что требует от пилотов опыта и умения.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролики, снятые бойцами башкирского батальона "Отважных". На кадрах демонстрируются полёт истребителя и взрыв на горизонте.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к западу от дороги, соединяющей Сватово и Кременную. Наша армия освободила ряд населённых пунктов от ВСУ и пересекла административную границу ЛНР и ДНР.
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.