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Истребители и вертолёты ВКС РФ атакуют позиции ВСУ на малых высотах

Силовые структуры

ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Уничтожение противника осуществляется с помощью вертолётов и истребителей Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Воздушные судна работают на малых высотах, что требует от пилотов опыта и умения.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролики, снятые бойцами башкирского батальона "Отважных". На кадрах демонстрируются полёт истребителя и взрыв на горизонте.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к западу от дороги, соединяющей Сватово и Кременную. Наша армия освободила ряд населённых пунктов от ВСУ и пересекла административную границу ЛНР и ДНР.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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