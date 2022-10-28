Истребители и вертолёты ВКС РФ атакуют позиции ВСУ на малых высотах

ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Уничтожение противника осуществляется с помощью вертолётов и истребителей Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Воздушные судна работают на малых высотах, что требует от пилотов опыта и умения.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролики, снятые бойцами башкирского батальона "Отважных". На кадрах демонстрируются полёт истребителя и взрыв на горизонте.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к западу от дороги, соединяющей Сватово и Кременную. Наша армия освободила ряд населённых пунктов от ВСУ и пересекла административную границу ЛНР и ДНР.