Кнутов заявил, что ВСУ потеряли на Херсонском направлении около 9 тыс. бойцов

Военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал ситуацию на Херсонском направлении и отметил, что украинские войска в ходе боевых действий потеряли около девяти тысяч солдат. Кнутов подчеркнул, что потери ВСУ продолжают расти.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский поставил перед военными две задачи, которые необходимо выполнить до 8 ноября: взять под контроль Запорожскую АЭС и продвинуться к Херсону, заявил Кнутов в эфире ток-шоу "Говорите правду".

По мнению эксперта, необдуманные действия киевского режима в регионе можно объяснил желанием угодить Вашингтону в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.