Военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал ситуацию на Херсонском направлении и отметил, что украинские войска в ходе боевых действий потеряли около девяти тысяч солдат. Кнутов подчеркнул, что потери ВСУ продолжают расти.
Лидер Незалежной Владимир Зеленский поставил перед военными две задачи, которые необходимо выполнить до 8 ноября: взять под контроль Запорожскую АЭС и продвинуться к Херсону, заявил Кнутов в эфире ток-шоу "Говорите правду".
По мнению эксперта, необдуманные действия киевского режима в регионе можно объяснил желанием угодить Вашингтону в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.