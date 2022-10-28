WarGonzo: 100-я бригада НМ ДНР наступает на Невельское

На данный момент 100-я бригада Народной милиции ДНР развивает наступление на населённый пункт Невельское в Ясиноватском районе. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.

Переход посёлка под контроль российской армии обеспечит блокирование Марьинки и Красногоровки, отметил он в своём Telegram-канале WarGonzo.

"Задача, на самом деле, стратегическая, да и вообще — каким бы маленьким ни был населённый пункт, — это наша земля!" — отметил солдат с позывным "Перевозчик".