На данный момент 100-я бригада Народной милиции ДНР развивает наступление на населённый пункт Невельское в Ясиноватском районе. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.
Переход посёлка под контроль российской армии обеспечит блокирование Марьинки и Красногоровки, отметил он в своём Telegram-канале WarGonzo.
"Задача, на самом деле, стратегическая, да и вообще — каким бы маленьким ни был населённый пункт, — это наша земля!" — отметил солдат с позывным "Перевозчик".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.