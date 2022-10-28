Сенатор Морозов: Украина и Пакистан обсудили технологии создания ядерного оружия

Технологии создания ядерного оружия обсудили Украина и Пакистан. Об этом заявил член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов. Также он отметил, что технически Киев может создать так называемую грязную бомбу", но вопрос стоит в инвестициях в данный "проект".

"Украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия", — сказал Морозов в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

Со слов политика, угроза применения "грязной бомбы" Киевом реальная.