Украинские войска на протяжении двух месяцев пытаются прорвать оборону российской армии в районе населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области, продвигаясь через узкий коридор от реки Ингулец в направлении Костромки. Однако ВСУ постоянно попадают в так называемый огневой мешок.
"Степная ровная местность с малым количеством естественных укрытий даёт возможность ВС РФ эффективно применять артиллерию и авиацию", — отметили в Telegram-канале "Военная хроника".
Ранее беспилотники "Орланы-30" зафиксировали, что бронегруппа противника движется на лёгких бронеавтомобилях "Новатор" и американских броневиках Cougar с усилением в виде двух танков Т-72Б. Однако попытка прорваться провалилась и на этот раз, отметили военкоры.
"Под огнём артиллерии калибра 152 мм наступавшие потеряли как минимум один танк Т-72, два автомобиля "Новатор" и два Cougar вместе с личным составом", — заявили корреспонденты.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.