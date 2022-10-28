ВСУ два месяца не могут прорвать оборону ВС РФ в районе Сухого Ставка

Украинские войска на протяжении двух месяцев пытаются прорвать оборону российской армии в районе населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области, продвигаясь через узкий коридор от реки Ингулец в направлении Костромки. Однако ВСУ постоянно попадают в так называемый огневой мешок.

"Степная ровная местность с малым количеством естественных укрытий даёт возможность ВС РФ эффективно применять артиллерию и авиацию", — отметили в Telegram-канале "Военная хроника".

Ранее беспилотники "Орланы-30" зафиксировали, что бронегруппа противника движется на лёгких бронеавтомобилях "Новатор" и американских броневиках Cougar с усилением в виде двух танков Т-72Б. Однако попытка прорваться провалилась и на этот раз, отметили военкоры.

"Под огнём артиллерии калибра 152 мм наступавшие потеряли как минимум один танк Т-72, два автомобиля "Новатор" и два Cougar вместе с личным составом", — заявили корреспонденты.