Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Украине назревает "майдан вдов"
Матвиенко предложила уехавшим из России не возвращаться обратно
Вместо ремонта знаменитый мост в Башкирии могут навсегда закрыть
Шанс упущен: США не смогут сократить влияние России на рынке нефти
Политолог оценила планы Польши предъявить РФ долг за СССР: это абсурд
Мобилизованные Балтфлота проходят тренировки под руководством спецназа ВС РФ
Спортивный кластер открылся в парке "Покровское-Стрешнево"
В Перми эвакуировали один корпус ПГГПУ из-за подозрительного предмета
Шукшина об извращённом патриотизме: "Имитация бурной деятельности"

ВСУ два месяца не могут прорвать оборону ВС РФ в районе Сухого Ставка

Силовые структуры

Украинские войска на протяжении двух месяцев пытаются прорвать оборону российской армии в районе населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области, продвигаясь через узкий коридор от реки Ингулец в направлении Костромки. Однако ВСУ постоянно попадают в так называемый огневой мешок.

ВСУ два месяца не могут прорвать оборону ВС РФ в районе Сухого Ставка

"Степная ровная местность с малым количеством естественных укрытий даёт возможность ВС РФ эффективно применять артиллерию и авиацию", — отметили в Telegram-канале "Военная хроника".

Ранее беспилотники "Орланы-30" зафиксировали, что бронегруппа противника движется на лёгких бронеавтомобилях "Новатор" и американских броневиках Cougar с усилением в виде двух танков Т-72Б. Однако попытка прорваться провалилась и на этот раз, отметили военкоры.

"Под огнём артиллерии калибра 152 мм наступавшие потеряли как минимум один танк Т-72, два автомобиля "Новатор" и два Cougar вместе с личным составом", — заявили корреспонденты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Мир. Новости мира
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Последние материалы
Вместо ремонта знаменитый мост в Башкирии могут навсегда закрыть
Шанс упущен: США не смогут сократить влияние России на рынке нефти
Политолог оценила планы Польши предъявить РФ долг за СССР: это абсурд
Мобилизованные Балтфлота проходят тренировки под руководством спецназа ВС РФ
Спортивный кластер открылся в парке "Покровское-Стрешнево"
В Перми эвакуировали один корпус ПГГПУ из-за подозрительного предмета
Шукшина об извращённом патриотизме: "Имитация бурной деятельности"
Депутат Чепа: у России найдётся ответ Киеву на провокацию с "грязной бомбой"
Пушилин проинформировал, что ВС РФ выбивают ВСУ по всей линии фронта в ДНР
МО: ВС России уничтожили более 150 украинских военных на Купянском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников